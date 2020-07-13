Коронавирус 13 июля: кому не страшен COVID-19 и как избежать второй волны

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июля 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 13 июля в мире коронавирус обнаружен у 13 065 213 человек. Погибли 572 109 зараженных, вылечились 7 589 261. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

• Иммунолог Николай Крючков уверен, что COVID-19 не страшен людям, у которых сильный врожденный иммунитет, пишет КП. Специалист объяснил: если в организм такого человека попадает небольшое количество вируса, иммунитет способен с ним справиться. Облегчить течение болезни могут и недавно перенесенные сезонные простуда и грипп.

• Декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг заявил, что заразность коронавируса повысилась на 31%. Эксперт заявил, что рост этого показателя связан с мутациями ДНК одного из наиболее распространённых штаммов коронавируса. По его словам, один заболевший может заразить четырех человек, хотя ранее их число равнялось трем: «Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели».

• Венгрия заявила о готовности открыть границы для русских туристов. Об этом сообщило посольство Венгрии в Москве на своей странице в Facebook. Отмечается, что те, у кого не будет симптомов COVID-19, смогут въехать в страну после прохождения 14-дневного карантина. Однако если будут справки об отсутствии заболевания, карантин можно избежать.

• Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал, как избежать второй волны COVID-19. По словам эксперта, ношение масок в общественных местах позволяет предотвратить риск заражения. Кроме того, специалист призывает мыть руки, соблюдать дистанцию, изолировать заболевших, чтобы «затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны». «Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких как США и Индия, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций», – объяснил Чуланов рост случаев в других государствах.

• Исследователи в Германии считают, что переболевшие коронавирусом со временем «теряют» антитела. Сайт ZDF пишет, что снижение количества антител было замечено у первых пациентов с COVID-19, которые проходили лечение в конце января. Однако пока неизвестно, как это влияет на долгосрочный иммунитет. При этом не исключено, что выздоровевший человек может заразиться коронавирусом снова.