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Коронавирус 13 июля: кому не страшен COVID-19 и как избежать второй волны

, 09:47 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус 13 июля: кому не страшен COVID-19 и как избежать второй волны
pixabay.com

К утру 13 июля в мире коронавирус обнаружен у  13 065 213 человек. Погибли 572 109 зараженных, вылечились 7 589 261. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

Иммунолог Николай Крючков уверен, что COVID-19 не страшен людям, у которых сильный врожденный иммунитет, пишет КП. Специалист объяснил: если в организм такого человека попадает небольшое количество вируса, иммунитет способен с ним справиться. Облегчить течение болезни могут и недавно перенесенные сезонные простуда и грипп.

Декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг заявил, что заразность коронавируса повысилась на 31%. Эксперт заявил, что рост этого показателя связан с мутациями ДНК одного из наиболее распространённых штаммов коронавируса. По его словам, один заболевший может заразить четырех человек, хотя ранее их число равнялось трем: «Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели».

Венгрия заявила о готовности открыть границы для русских туристов. Об этом сообщило посольство Венгрии в Москве на своей странице в Facebook. Отмечается, что те, у кого не будет симптомов COVID-19, смогут въехать в страну после прохождения 14-дневного карантина. Однако если будут справки об отсутствии заболевания, карантин можно избежать.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал, как избежать второй волны COVID-19. По словам эксперта, ношение масок в общественных местах позволяет предотвратить риск заражения. Кроме того, специалист призывает мыть руки, соблюдать дистанцию, изолировать заболевших, чтобы «затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны». «Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация в некоторых станах, таких как США и Индия, вызвана несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций», – объяснил Чуланов рост случаев в других государствах.

Исследователи в Германии считают, что переболевшие коронавирусом со временем «теряют» антитела. Сайт ZDF пишет, что снижение количества антител было замечено у первых пациентов с COVID-19, которые проходили лечение в конце января. Однако пока неизвестно, как это влияет на долгосрочный иммунитет. При этом не исключено, что выздоровевший человек может заразиться коронавирусом снова.

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Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Бывший схиигумен Сергий (Николай) Романов активно продолжает свою антиправительственную деятельность. Началось всё с того, что он раскритиковал верховную власть из-за неверных шагов по противодействию коронавируса. Романов утверждал, что «ковид» - совсем не опасен, и не стоит из-за него запирать людей по квартирам, и уж тем более закрывать парковые зоны.

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