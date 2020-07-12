Латвийский психолог: Селфи – хорошо или плохо

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июля 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Селфи, фото: соцсети

Сегодня большинство людей имеют огромную потребность нравится. В этом, конечно, нет ничего дурного, но! Порой желание оставить о себе приятное впечатление оборачивается… угрозой для жизни. Речь идет о таком модном явлении, как селфи. Специально для «Аргументы Недели» интервью с латвийским психологом Жанной Кулаковой. Речь пойдет о селфи!

-Жанна, у меня создалось такое впечатление, что селфи – зависимость. Определенная зависимость, как игромания, например. Вы согласны с этим?

-Да, я думаю, что вы в определенной степени правы. Сегодня есть уже определение, что селфи – психическое заболевание. К этому первыми пришли американские специалисты. Я бы даже назвала это «явление», как болезнь 21 века. Сегодня совершенно не обязательно совершать что-то, например, героическое, чтобы «произвести» впечатление. Достаточно сделать красивое или необычное селфи. И, конечно, разместить его в социальных сетях. Успех будет обеспечен! И это все для того, чтобы привлечь к себе внимание, сделать определенную рекламу, получить одобрение. В этом нет ничего плохого, когда все в меру. Но, если уже «за гранью», то стоит опасаться.

-Что значит «за гранью»?

-Когда занятие селфи перерастает в болезнь.

-И как это определить?

-Точный диагноз может поставить психолог, но есть некоторые моменты, которые говорят о проблеме. Могу отметить несколько пунктов: когда человек делает на «обозрение» более трех селфи, потом выкладывает в социальные сети в один день и больше они его не увлекают (потеря интереса), когда такие фото становятся опасны для жизни (например, фото на небоскребе, в иных опасных местах), делает селфи и при этом теряет связь с реальностью (ничего в тот момент не интересует), на замечание о фото реагирует агрессивно, возникает чувство тревоги, когда, например, нет под рукой фотоаппарата или он разряжен. Достаточно на мой взгляд пунктов, чтобы беспокоится.

-Получается, что селфи несет в себе разрушительный момент?

-Я бы так однозначно не говорила бы! Есть позитивный момент в селфи и есть негативный момент. Поймите, селфи – желание заявить миру: «Я есть!» Но, когда все это обретает нездоровые моменты (я ранее сказала), то в этом нет никакого позитива. Была информация, что сын бывшего украинского лидера Януковича провалился под лед из-за острого желания сделать необычное селфи. Все закончилось трагически. Так в чем же тут позитив? И это не единственный случай.

-Жанна, но не все же люди зависимы от селфи. Какая категория больше всего страдает от такого «недуга»?

-Конечно, не все люди. Подростки. Поймите, четкой грани в таком понятии, как селфи не существует. Но, родителям следует более внимательно относиться к жизни своих чад в социальных сетях. Да, нужно просматривать фото своих детей. Знаете, в этом нет ничего плохого. Например, когда ко мне записывается на прием человек, то я смотрю его профиль в социальных сетях, и уже по фото могу поставить диагноз.

-Насколько я знаю, существуют разновидности селфи… Например, многие любят фотографировать еду, губы и т.д. Это говорит о чем-то?

-Естественно! Рассмотрим на примере лета. Вы не замечали, что появилось много селфи с… ногами. Особенно на пляже. О чем это говорит? Улавливается простое хвастовство! Вы там работаете, а я тут круто отдыхаю. Многие люди любят выкладывать еду. Это говорит о скупости (скупердяйство). Вы, мол, макароны «пустые» едите, а у меня тут разносолы. Есть те, кто любит показывать свое лицо. Это говорит о высокомерии. А те, кто прячет лицо, например, за волосы имеет «скелеты в шкафу». Девушки любят показывать свои губы. Значит они дают призыв мужчинам, что готовы. А те, кто любит себя снимать в зеркале, то имеют низкую самооценку. Любые гримасы – внутренний дискомфорт. Вообще, если пользоваться селфи много, много, много, то это говорит об определенных внутренних комплексах: одиночестве, низкой самооценке и т.д.

-У вас есть пациенты с такой зависимостью?

-Да, есть. Несколько пациентов. Пока люди не понимаю, что это болезнь (если чересчур). Пока многие воспринимают селфи, как игру. Но есть тенденция к остановке личностного развития.

-Я понимаю, что ситуация явно не станет лучше в ближайшие годы?

-Думаю, что не станет. В период коронавируса такая мания обострилась! Возникло это из-за отсутствия человеческого общения. Как мы общались? Через интернет! И это было безумие. Один раз я насчитала у человека 30 селфи в день! Что только не выкладывали. Например, чашку с утренним кофе, свой завтрак, надкусанный сыр и т.д. Я не считаю, что это нормальность. Это повод (если и так дальше пойдет) обратиться к специалисту.

-Благодарю.