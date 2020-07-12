Красивый кадр ценою в жизнь. На своём мотоцикле разбилась еще одна популярная блогерша по прозвищу «Катастрофа»

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июля 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Подмосковье на трассе М-8 погибла мотоблогер Ксения Никитина, которую многие знали под ником "Катастрофа". Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль. По предварительным данным, девушка не заметила выезжающий на разворот трактор, когда решила сделать удачный кадр во время пути. Смерть наступила мгновенно.

«Ехала, обгоняла колонну мотоциклов и снимала их на камеру, которая прикреплена к шлему. Соответственно повернула голову направо, чтобы их запечатлеть и врезалась на 130 км/ч в трактор, который перестроился и ехал по левой полосе, чтобы совершить разворот», - написали те, кто был рядом в колонне с "Катастрофой".

Смерть Никитиной стала неожиданностью не только для родных и близких женщины, но и для ее подписчиков на YouTube и всех, кто с ней пересекался. Они называли девушку "настоящим бойцом", ведь Ксения несколько лет боролась, спасая свою ногу от ампутации и так хотела снова сесть на мотоцикл. Но, как бы там ни было, один красивый кадр не стоит ничьей жизни.