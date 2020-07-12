В Краснодарском крае чиновники перепутали элитный Кадиллак за 5 миллионов с трактором. Ну с кем не бывает

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12 июля 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

На сайте госзакупок появилась информация, что «Апшеронский водоканал» объявил тендер на приобретение Cadillac XT5, стоимостью 5 млн рублей. Согласно документам, соглашение заключалось с единственным поставщиком, которому авансовый платеж в 2 млн рублей уже выплачен.

Когда общественность возмутилась, и информация разошлась в социальных сетях, чиновники заявили, что это не более чем досадная ошибка. Специалисты запланировали покупку трактора. Не знаем, где «слуги народа» смогут найти такой трактор, в спецификации которого указано, что «он должен быть выпущен в 2020 году, его сидения обиты натуральной кожей. В комплектации - панорамный люк, беспроводная телефонная зарядка и так далее».

Местный депутат Иван Жилищиков назвал действия «Апшеронского водоканала» вопиющими. Он намерен обратится с заявлениями о проверке организации в региональную энергетическую комиссию, а также прокуратуру.

Также депутат добавил, что за прошлый год организация показала убыток. Более того, инженерные сети района изношены фактически полностью и нуждаются в замене. Местные жители регулярно жалуются на перебои с подачей воды, пишет «Блокнот-Краснодар».