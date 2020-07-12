ВОЗ назвал вспышку неизвестной формы пневмонии в Казахстане новым штамом коронавируса, который гораздо опаснее

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12 июля 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, что «неизвестная» пневмония в Казахстане является новой формой коронавируса. И она может быть намного опаснее, чем та, что уже переживает человечество.

«В Казахстане произошла вспышка новой формы коронавируса. ВОЗ совместно с властями Казахстана изучает рентгеновские снимки больных «неизвестной» формой пневмонии. Проводится проверка качества тестирования, чтобы убедиться в том, что ложноотрицательные тесты здесь отсутствуют», – отметил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его мнению, имеющиеся случаи были неправильно диагностированы.

Ранее в китайских СМИ появилась информация, что «неизвестная пневмония» в Казахстане «более смертоносна, чем коронавирус». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совещания по этому поводу отметил, что в стране в связи с «неизвестной» формой пневмонии наблюдается чрезвычайная ситуация. «Это надо признать. Новая форма пневмонии имеет очень высокий показатель смертности. Страна находится на грани ЧП», – отметил президент.