Сын экс-министра спорта России Иванюженкова насмерть сбил велосипедиста в Подольске. История с братом ничему не научила

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12 июля 2020, 06:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: 5-tv.ru

21-летний Артем – сын Бориса Иванюженкова, министра спорта (1999 — 2000) и экс-депутата Госдумы в Подольске на своем BMW X6 насмерть сбил велосипедиста. Мужчина скончался на месте, врачи его спасти не смогли.

«Мужчина на велосипеде ехал с гаражей поперек проезжей части. Видимо, хотел переехать на другую сторону дороги. Машина ехала с приличной скоростью, велосипедист видимо подумал, что успеет проскочить, но водитель видимо его не заметил и раздался дикий страшный удар. Человек перелетел через машину. Велосипед вообще разорвало!» — цитирует свидетельницу происшествия "5 канал".

Удивительно, что на этой же самой машине 4 года назад двух человек сбил его старший брат Антон Иванюженков. В 2016 году тоже в Подольске он влетел в остановку и 2 человека получили серьезные травмы. При этом сразу после ДТП Антон занялся скручиванием номеров, а не помощью пострадавшим. Обошлось без срока — во всем обвинили лопнувшее колесо, а от пострадавших откупились компенсациями.

Но как известно безнаказанность порождает вседозволенность и по стопам старшего брата пошел и младший Иванюженков, но теперь он убил человека. Оба брата профессионально играли в хоккей, но Антон закончил карьеру из-за травмы, а Артем - действующий спортсмен, он играет в хоккей в молодежных лигах США. «Похоже, каждый Иванюженков должен посадить дерево, поиграть с шайбой и …», - комментируют новость в Сети.