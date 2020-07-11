В два раза больше, чем в официальной статистике. Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за май

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июля 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Росстате заявили, что в мае в России умерли 12452 заразившихся коронавирусом. У 7444 из них инфекция стала главной причиной смерти. Остальные умерли от сопутствующих заболеваний, но вирус усугубил их состояние.

Если сравнивать со статистикой оперативного штаба, которой нас ежедневно "кормят" из всех "утюгов", то это ровно в 2 раза больше. За май в отчетах штаба значится всего 3686 смертей от коронавируса.

Напомним, расхождения в цифрах Росстата с официальными данными были и в апреле. Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 за месяц тогда было 2 712 человек, из них для 1660 человек коронавирус стал основной причиной смерти. А оперативный штаб сообщил, что за апрель от коронавируса умерли 1 145 человек.