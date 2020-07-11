Инспектор, оформлявший аварию Михаила Ефремова, подтвердил, что за рулём находился сам актёр

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Когда адвокат актера Ефремова Эльман Пашаев заявил, что нигде на камерах многочисленных видео, гуляющих в Сети, нет самого Михаила Олеговича за рулем автомобиля и управлять джипом мог другой таинственный водитель, сторонники артиста подхватили эту идею. Они стали придумывали истории, что де Ефремова подставили в ФСБ.

Но сегодня инспектор, оформлявший аварию, подтвердил, что за рулём автомобиля находился сам актёр. Об этом стало известно во время допроса сотрудника ГИБДД, работавшего на месте ДТП. Он почти поминутно рассказал о событиях на Смоленской площади — от прибытия на место до освобождения проезжей части. Полицейский подчеркнул, что за рулём автомобиля был Ефремов, и запах алкоголя чувствовался за версту. Причём дорога на этом участке была ровная, сухая, без выбоин или каких-то изъянов.

Думаем, суд эти показания убедят, а вот сторонники теории заговора против непросыхающего артиста будут и дальше верить в коварные планы силовиков, злобных коллег по сцене или даже в "зеленых человечков".