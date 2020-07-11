Вспышка COVID-19 в Заполярье: сотни вахтовиков под угрозой заражения

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11 июля 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

На нефтяном месторождении в поселке Харьягинский в Заполярье зафиксирована вспышка коронавируса среди вахтовиков. С учетом работников подрядных организаций, там единовременно находится около тысячи человек. Согласно данным вахтовиков, по состоянию на 9 июля у работников 78 положительных тестов на COVID-19.

Приехавший на нефтяное месторождение Харьягинское из Усинска (Республика Коми) вахтовик Олег (имя изменено) рассказывает:

«Болеть начала предыдущая вахта: с месторождения Пашшор привезли в поселок 8 человек больных, с температурой. Их задержали здесь до 24 июня на карантине и без тестов пустили на работу, в общую столовую, в общую вахтовку. В конце месяца у них снова проявились резкие симптомы. К тому времени людей уже санрейсами отсюда вывозили».

Олег работает в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Вахта у него в этот раз началась на две недели раньше: 14 дней работники провели в усинском обсерваторе на карантине. После прохождения тестов на коронавирус результат у всех был отрицательный. На работу заступила полностью «чистая» вахта.

«Официально 12 июня поселок закрыли на карантин. И с 12-го же числа начали завозить новую смену, и везли до 24-го числа включительно. Все пересекались на улицах, разве что столовая была закрыта. В поселке всего 6-7 жилых корпусов. Их поделили на зеленую (чистую), желтую (подозрительную) и красную зоны», - рассказал Олег.

Более 60 вахтовиков подписали жалобу в профком «ЛУКОЙЛ-Коми».

«Все работники контактировали. Работников продолжали отправлять в другие цеха, по возвращении были заболевшие ОРВИ, но продолжали контактировать со здоровыми. В итоге на 09.07.2020 - 78 положительных тестов на COVID-19», - говорится в письме.

Медики назначили заболевшим вахтовикам противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Но известно, что на днях Ассоциация организаций по клиническим исследованиям попросила российский Минздрав исключить этот препарат из методических рекомендаций по лечению коронавируса ввиду полной неэффективности. Несколько дней назад о прекращении исследований этого препарата для лечения больных COVID-19 заявила и ВОЗ.