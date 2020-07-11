Как советские подводные лодки из титана загнали ВМС США в тупик

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11 июля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: National Interest

National Interest

Годы сбора и оценки разведданных в конечном счете окупились. Хотя первоначальные испытания были неудачными, подводная лодка класса «Альфа» должна была стать самой быстрой из когда-либо построенных подводных лодок.

Советские подводные лодки класса «Альфа» были поистине новаторскими. Их корпуса были сделаны из титана, чрезвычайно легкого и прочного металла, хотя и значительно более дорогого, чем сталь. Они питались от уникального реактора, охлажденного смесью свинца и висмута. Кроме того, они были невероятно быстры, быстрее американских или британских торпед.

В 1969 году фотоаналитик из ЦРУ наткнулся на первые признаки того, что впоследствии стало известно как подводная лодка класса «Альфа». Фотографические свидетельства и отчеты разведки говорили о том, что часть корпуса подводной лодки, ожидающая сборки, была странно отражающей, серебристого цвета.

Аналитики расходились во мнениях по этому материалу. Некоторые говорили, что это было частью массированной дезинформационной кампании, что части корпуса были просто покрыты алюминиевой краской, чтобы запутать Соединенные Штаты.

Сам титан в три-пять раз дороже стали. Несмотря на исключительную прочность, процесс изготовления и условия, необходимые для сварки титана, трудно реализовать. При высоких температурах (например, при сварке) титан легко поглощает кислород, водород и азот, вызывая дефекты в сварном шве, известные как охрупчивание, которые снижают прочность материала.

Чтобы успешно сварить огромные титановые панели в больших масштабах, советским инженерам пришлось сначала создать огромные склады, которые были герметично закрыты, а затем заполнены аргоном, инертным газом, который не мешал бы процессу сварки. Сварщики должны были носить большой костюм космонавта, который снабжал бы их кислородом, находясь внутри этих складов.

Аналитики весьма скептически относились к тому, что обычно консервативные дизайнерские фирмы пойдут на такой риск, вместо того чтобы постоянно совершенствовать проверенные образцы. Однако в случае успеха титановый корпус будет иметь несколько преимуществ. Титан лишь незначительно магнитен, и поэтому он будет сопротивляться магнитному обнаружению. Титановые подводные лодки также могли бы погружаться глубже, чем традиционные конструкции со стальным корпусом, и были бы лучше защищены от глубинных бомб или других взрывов.

Еще одной загадкой для западных аналитиков был реактор, который должен был привести в действие этот новый класс подводных лодок. Его реактор, по-видимому, должен был охлаждаться с использованием жидкого металла, что позволило бы уменьшить размер реактора и обеспечить потенциально более высокую производительность.

Военно-морской флот Соединенных Штатов считал, что жидкометаллические реакторы труднее обслуживать и, следовательно, они более опасны. Также некоторые сообщения говорили о том , что экипаж будет всего 15 человек – невероятно низкое число, которое указывало на чрезвычайно высокую степень автоматизации.

Подводная лодка класса «Альфа» должна была стать самой быстрой из когда-либо построенных подводных лодок. Под водой она могла развивать скорость 41 узел или 47 миль в час. Для сравнения, американские эсминцы класса Арли Берк развивают максимальную скорость около 30 узлов или 35 миль в час.

Многие порты Советского Союза не были должным образом оборудованы для обслуживания этих уникальных подводных лодок, поэтому они часто оставляли свои реакторы включенными, что значительно сокращало время использования между обслуживанием. Будучи быстрыми, они также были очень громкими и жертвовали любой скрытностью ради скорости.