По просьбе Симферополя Минобороны РФ свяжет трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища
11 июля 2020, 13:24[ «Аргументы Недели» ]
Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов приступили к выполнению задач по прокладке трубопровода, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым.
Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское трубопроводные подразделения из состава соединений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов построят трубопровод протяженностью более 60 километров. К выполнению задач будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.
Сегодня в Симферополь прибыли первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со специальной техникой, оборудованием и материальными средствами. В ближайшее время военнослужащие приступят к выполнению задач по прокладке трубопровода.
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