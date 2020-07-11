Коронавирус 11 июля: расследование ВОЗ о начале пандемии и новый карантин в РФ «хоть завтра»

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 12 655 860 человек. Погибли 56 329 инфицированных, вылечились – 7 369 593.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия COVID-19. Но Райан уточнил: в некоторых странах жесткий карантин будет единственным выходом.

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что разработка вакцины от коронавируса нового типа в настоящий момент идет по графику, утвержденному правительством. Вакцину от коронавирусной инфекции стараются подготовить к новому эпидсезону.

Угроза второй волны коронавируса и повторного введения карантина становится все более осязаемой. Российское представительство ВОЗ заявило, что ограничения могут быть введены «хоть завтра». Связано это с несоблюдением противоэпидемических требований населением. Однако реакция самого населения на повторную принудительную самоизоляцию и карантин может быть резко отрицательной.

ВОЗ начал расследование, почему началась пандемия. Его проводит бывший премьер-министр Новой Зеландии Элеорона Эйндж Рой. И она торопится. Выясняется, почему планета проворонила начало пандемии. Ее можно было остановить в самом начале. Но лидеры стран игнорировали угрозы. «Доктор Тедрос сказал мне, существует очень узкое окно, чтобы избежать пандемии, но оно быстро закрывается», — процитировала Элеонора Эйндж Рой главу ВОЗ: «Он сказал: я не знаю, что еще я могу сделать. Я кричу каждый день, но никто не слушает. Это очень пугает меня, потому что это как ядерная авария, только в случае со здоровьем». Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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Ученые, работающие в Оксфордском университете, назвали основные факторы смерти при заражении коронавирусом COVID-19. Как пишет издание Nature, исследователи выяснили, что от болезни чаще умирают мужчины, представители старшего поколения и одинокие люди. Другими факторами, повышающими риск летального исхода, являются африканское либо азиатское происхождение и преклонный возраст. К соответствующим выводам специалисты пришли, изучив статистику, касающуюся смертности вследствие заболеваемости коронавирусом в Великобритании.

По данным международной программы Oxfam, к концу года в мире от нехватки еды будут умирать 12 тысяч человек ежедневно. Согласно заявлению ООН, число людей, страдающих из-за голода, в ближайшие месяцы может вырасти почти в 2 раза и составить 265 млн человек. Это связано с нарушением поставок продовольствия, сокращением международной торговли и другими причинами, вызванными ограничениями из-за пандемии коронавируса. Страдают от голода, как и прежде, преимущественно страны третьего мира.