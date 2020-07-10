Националисты Латвии желают раздробить Россию на несколько частей

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10 июля 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Депутат Сейма Александр Кирштейнс, фото соцсети

Видимо, пандемия до сих пор «не отпускает» больное воображение латвийских националистов. Депутат Сейма Александр Кирштейнс представил на обсуждение латвийцев «новую карту» российских территорий. Разумеется, «кусок земли» получит, по мнению депутата, и Латвия.

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало! Актуальный вопрос для националиста из Сейма – распад России.

«Как вам кажется, через какое время Россия будет разделена таким образом?», - вопрошает г-н Кирштейнс у своих подписчиков в социальных сетях.

К счастью, есть в Латвии еще адекватные люди, которые четко отреагировали на данный бред…

Андрейс: «Полный бред. Лучше бы начали думать о том, останется ли кто-то жить на окраинах Латвии после краевой реформы. Еще пара глупых реформ – и в Латвия из страны превратится в территорию».

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Это не первое высказывание г-на Кирштейнса о необходимости «раздробить Россию на несколько частей».

В 2018 году депутат Сейма касался данной темы: «Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир».

Если честно, то г-н Кирштейнс, видимо, не совсем психически здоров: когда умер режиссер Марк Захаров, то латвийский политик радовался его смерти, предлагал поставить памятник немецким солдатам, которые захватили Ригу в 1941 году, говорил, что латыши больше «арийцы», чем немцы, а русских, живущих в Латвии следует лишать гражданства, кто голосовал за признание родного языка вторым государственным.

Лично меня всегда настораживают такие высказывания… Кем бы был г-н Кирштейнс в лагере смерти, например, Аушвиц? Я думаю, что многие со мной согласятся, что был бы нелюдем. А он сейчас сидит в Сейме и делит территорию России.

Бедолага, даже не понимает от злости, что ни монголам, ни татарам, ни немцам не удалось разделить Великую Россию. А этому… престарелому... сидеть бы и молчать. Глядишь, за умного сойдет!