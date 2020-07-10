В Челябинской области продлен режим повышенной готовности
10 июля 2020, 20:11[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года.
Как сообщает пресс-служба губернатора, южноуральцам старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Напомним, именно эта возрастная группа находится в зоне риска. Снимается ряд ограничений, например, полностью восстановить работу смогут предприятия розничной торговли. При этом требования Роспотребнадзора должны неукоснительно соблюдаться. Органы ЗАГС могут проводить регистрацию браков, но количество гостей должно не превышать 10 человек. Культурные, развлекательные и массовые мероприятия пока остаются под запретом.
По данным на 10 июля, в Челябинской области 5642 человека вылечились от коронавирусной инфекции, 3098 человек проходят лечение. В регионе создано более 3 тысяч коек для таких больных на базе 16 госпитальных баз.
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