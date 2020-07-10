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Руководители аквапарков в Сочи просят разрешить работу при соблюдении всех мер безопасности

, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Руководители аквапарков в Сочи просят разрешить работу при соблюдении всех мер безопасности
фото: pixabey

Владельцы аквапарков сообщили, что перед началом курортного сезона они понесли существенные затраты на подготовку к нему, проведение технического обслуживания и обучение персонала. При этом средства для покрытия расходов аквапарки могут получить лишь с июня по сентябрь, подчеркивают бизнесмены.

Руководители водно-развлекательных комплексов и аквапарков Сочи направили губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву открытое письмо с просьбой разрешить им работать при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

ЕСт

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