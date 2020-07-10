Руководители аквапарков в Сочи просят разрешить работу при соблюдении всех мер безопасности
10 июля 2020, 18:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
Владельцы аквапарков сообщили, что перед началом курортного сезона они понесли существенные затраты на подготовку к нему, проведение технического обслуживания и обучение персонала. При этом средства для покрытия расходов аквапарки могут получить лишь с июня по сентябрь, подчеркивают бизнесмены.
Руководители водно-развлекательных комплексов и аквапарков Сочи направили губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву открытое письмо с просьбой разрешить им работать при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.
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