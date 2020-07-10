В Адлере демонтировали памятник русским солдатам

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10 июля 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На фото: место, где был установлен памятник участникам Кавказской войны /kavkazr.com

Памятник русским солдатам, участвовавшим в Кавказской войне, снесли в Адлере. «Монумент подвигу русских солдат» – так официально назывался памятник – просуществовал чуть больше недели. Его установили в самом начале июля.

Монумент был демонтирован по решению сочинской мэрии после обращения к властям курорта черкесских общественников, назвавших памятник провокационным напоминанием об убийствах коренного населения Западного Кавказа и посчитавшим, что он был поставлен без необходимого согласования и обсуждения, сообщает издание «Кавказ. Реалии».

Снесенный памятник представлял собой возвышенность с изображением карты находившегося на этом месте русского форта. Инициатива создания памятного знака, как сообщал официальный сайт сочинской мэрии 30 июня нынешнего года, принадлежала депутатам городского собрания Сочи, священникам Свято-Троицкой церкви, участникам военно-исторического общества и сотрудникам музея истории Адлерского района.

Позже сообщение об установке памятного знака участникам Кавказской войны с сайта мэрии было удалено.