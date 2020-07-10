В Рузе работы по восстановлению участка Волоколамского шоссе идут с опережением

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10 июля 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик заявил, что работы по восстановлению участка Волоколамского шоссе над рекой Городнянкой в Рузе идут с опережением, трассу планируется открыть через несколько часов.

Алексей Гержик отметил, что сейчас идет отсыпка песка, формирование откосной части под тротуар, прочищено русло реки. Для автомобилистов есть альтернативный объездной путь. Он проходит по маршруту деревня Ракитино – поселок Гидроузел – деревня Палашкино - деревня Сытьково - деревня Брыньково.

«Планируем завершить восстановление дороги через речку сегодня в ночь и открыть её. Утром всё было разрушено. Также приступили к восстановлению и муниципальной дороги», – сказал министр.