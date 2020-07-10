«Краснодар Водоканал» заменит водопровод в центре города

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10 июля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО Краснодар Водоканал») приступил к реконструкции участка водопровода по улице Горького от улицы Красной до улицы Красноармейской. Обновлённый водовод позволит улучшить качество и повысить надежность водоснабжения потребителей города.

Специалистами будет проведена замена старого водопровода диаметром 200 мм протяженностью 500 метров на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Кроме того, будет выполнен монтаж новой запорной арматуры.

«Специалистами будет выполнена прокладка сетей и переключение на новый трубопровод, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, - Работы по замене водопровода, обеспечивающего водоснабжение нескольких кварталов центральной части города, будут осуществляться комбинированным способом с применением современного метода горизонтально-направленного бурения, позволяющего проводить перекладку коммуникаций без ущерба для городского ландшафта.

В целях удобств абонентов мероприятия проводятся без отключения потребителей от услуг водоснабжения. Работы планируется завершить до конца августа.