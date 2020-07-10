На Кубани продолжают установку антимагнитных пломб на электросчетчики

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10 июля 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С начала 2020 года специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» установили 5,3 тысячи антимагнитных пломб на приборы учета электроэнергии потребителей в пригороде Краснодара, Динском, Северском, Горячеключевском районах Краснодарского края, Теучежском и Тахтамукайском районах Республики Адыгея.

Антимагнитные пломбы способствуют снижению потерь электроэнергии и являются эффективным инструментом профилактики хищений, потому в первую очередь их устанавливают на приборы учета потребителей, входящих в «группу риска». Это клиенты, ранее допускавшие незаконное потребление электроэнергии, и объекты со среднемесячным уровнем потребления электроэнергии ниже 100 киловатт-часов.

Как пояснили «Аргументам недели Кубань» в энергокомпании, антимагнитная пломба представляет собой миниатюрную наклейку, которая крепится на корпус прибора учета. При использовании магнита и при длительном воздействии на счетчики магнитным полем индикатор пломбы меняет цвет.

На сегодняшний день антимагнитные пломбы являются одним из самых эффективных способов борьбы с хищениями электроэнергии. Оснащение ими электросчетчиков позволяет обнаружить, а главное – доказать факт хищения.

Анализ эффективности использования пломб показал значительное увеличение полезного отпуска электроэнергии и сокращение количества хищений энергоресурсов с помощью магнита.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года общее количество установленных пломб в зоне ответственности Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» увеличилось на 20 прооцентов.

Краснодарские электросети напомнили потребителям, что любое вмешательство в работу прибора учета электроэнергии противозаконно. Ответственность за бездоговорное и безучетное потребление электрической энергии предусмотрена в Кодексе административных правонарушений. Самовольное подключение к электрическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электрической энергии, согласно ст.7.19 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа: на граждан – от 10 000 до 15 000 рублей; на должностных лиц – от 30 000 до 80 000 рублей; на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей.

Кроме того, хищение электрической энергии может иметь и признаки уголовно наказуемых деяний. Тогда за безучетное и бездоговорное электропотребление может наступить уголовная ответственность в соответствии со ст. 165, 201 и 330 УК РФ.

Еще одно неприятное последствие энерговоровства, предусмотренное законом, – полное или частичное ограничение электроснабжения объекта нарушителя, уточнили в энергокомпании.