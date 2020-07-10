Горячий ТОП региональных новостей: На Камчатке прогнозируют подъём уровня воды

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10 июля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: воровство клубники в Калининградской области, пожар в Нефтекумске и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Житель Ржева около месяца выносил ценности и деньги из квартиры своей знакомой. Как установил Ржевский городской суд, с 1 по 26 марта подсудимый похитил из квартиры на ул. Бехтерева, принадлежащей его знакомой, золотые украшения, алкоголь, иностранную валюту. Ущерб, причиненный потерпевшей, расценен как значительный, пишет Афанасий-Бизнес.

На Камчатке прогнозируют подъём уровня воды. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11-13 июля 2020 года, в связи с выпадением сильных дождей, на реках Елизовского и Усть-Большерецкого районов будет наблюдаться формирование дождевых паводков. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Астрофотограф запечатлел комету над Новосибирском. Увидеть небесную странницу мешала погода: высокая влажность, дожди, туманы и облачность. Возможность сделать красивый снимок появилась в ночь на пятницу, 10 июля, сообщает НДН.ИНФО.

В Кирове мужчина разбил витрину магазина. Продавец пояснила, что между ней и посетителем произошел конфликт, в результате которого мужчина разбил витрину и покинул помещение, пишет Новый Вариант.

В Калининградской области задержали мужчин, которые воровали клубнику с дачных участков. Похищенное они сбывали на местном рынке. Одна из пострадавших – воспитатель местного детского сада заявила о пропаже 15 кг, как уточняет НИА Калининград.

В Нефтекумске мужчина погиб при пожаре. По предварительным данным, пожар произошёл из-за непотушенной сигареты. Следователь СКР осмотрел место происшествия, опросил очевидцев, назначил судебные экспертизы, сообщает Ставропольский репортер.