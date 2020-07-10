ВОЗ: коронавирус может передаваться внутри помещений воздушно-капельным путем

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10 июля 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: AP

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Всемирная организация здравоохранения признала возможность того, что COVID-19 может распространяться в воздухе при определенных условиях.

Напомним, ранее более 200 ученых призвали национальные и международные власти, включая ВОЗ, принять более строгие защитные меры.

До этого ВОЗ исключала возможность того, что коронавирус распространяется в воздухе, за исключением определенных медицинских процедур. Однако теперь организация изменила свою позицию. Исследования, оценивающие вспышки COVID-19 в ресторанах, при занятии фитнесом и хоровые занятиях, показали, что вирус может распространяться в воздухе.

ВОЗ также признала, что бессимптомные носители также способны передавать болезнь.