Новый виток сексуальной революции изменил институт семьи и брака

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

По данным ВЦИОМ, более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет отдают предпочтение сожительству вместо регистрации брака.



Современные молодые люди ценят лёгкость и необременительность отношений. Это можно расценивать как новый виток сексуальной революции. В головах родителей молодых пар такой сценарий жизни не укладывается.



Новый стиль жизни обеспечивается при помощи одного клика мышью. География выбора партнёра разрослась до планетарных масштабов. Старая цель семьи по продолжению человеческого рода отошла на второй и третий план. Молодые люди хотят в первую очередь получить от жизни и друг от друга удовольствие. Новые тренды освобождают человека от глубоких эмоций позволяя выстраивать интимную и личную жизнь в рамках определённого проекта.



Коронавирус обострил вопрос совместного быта и состоявшихся молодых семей. Многие обязанности пришлось передать на аутосорс: няни, воспитателя, репетитора. Ранее пары проводили вместе время в основном при походе в магазины, на прогулку и т.д. Получается, что основной смысл семьи заключается в досуге и отдыхе.



Когда в молодой семье совпадают интеллектуальная, духовная, эротическая и сексуальная составляющие, то это можно сказать идеальная пара, в которой супруги живут счастливо.



