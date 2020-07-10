Новый Дом культуры пообещали жителям поселка Супсех под Анапой

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10 июля 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко и депутат Госдумы РФ Иван Демченко провели в Анапе совместный прием граждан. Такие встречи с анапчанами стали уже традиционными Жители курируемой законодателями территории обратились к ним с самыми разными вопросами.

Во встрече с гражданами принимал участие мэр города-курорта Юрий Поляков.

Перед приемом граждан Юрий Бурлачко и Иван Демченко посетили ряд объектов, функционирование которых имеет важное значение для муниципалитета.

Сначала депутаты побывали в новой пожарной части, расположенной в поселке Суворов-Черкесском. Она, как и опорный пожарный пункт в Джигинке, была возведена при поддержке спикера ЗСК. До открытия депо жителям некоторых населенных пунктов приходилось ждать спасателей дольше обычного. Теперь на скорую пожарную помощь могут рассчитывать 11,3 тысячи человек. Это население станицы Благовещенской, двух поселков, помимо Суворов-Черкесского, и трех хуторов. В случае необходимости огнеборцы смогут принимать участие и в ликвидации последствий ДТП на проходящей рядом федеральной трассе Новороссийск-Керчь.

Вторым объектом, который посетили парламентарии, стал многофункциональный спорткомплекс на территории кадетской школы имени Героя Советского Союза Николая Старшинова в поселке Пятихатки. Возведение сооружения было инициировано председателем ЗСК Юрием Бурлачко и депутатом Госдумы Иваном Демченко. Идею всецело поддержал и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Строительство спортивного зала ведется под патронажем Законодательного Собрания края. На него в рамках госпрограммы «Развитие образования» выделено порядка 36 миллионов рублей.

Во время осмотра школы Юрий Бурлачко и Иван Демченко смогли лично убедиться в том, что возведение зала идет по графику. Общими усилиями объект должен быть построен качественно и в срок – к 1 сентября текущего года.

Находясь в рабочей поездке в Анапе, законодатели также ознакомились с положением дел в санаторно-курортном комплексе. Их интересовало, как функционирует отрасль, возобновившая свою работу после вынужденного простоя в связи с пандемией, с какими трудностями сталкивается, требуются ли дополнительные меры поддержки.

Одним из первых вопросов, рассмотренных Юрием Бурлачко и Иваном Демченко на приеме граждан в гортеатре Анапы, стало строительство Дома культуры в поселке Супсех взамен сгоревшего там ДК. Ветеран войны Виктор Мищенко попросил включить реализацию данного проекта в одну из госпрограмм с финансированием из федерального или краевого бюджетов, поскольку выделить на возведение ДК необходимую сумму из местного бюджета не предоставляется возможным.

— В ближайшее время соответствующим министерствам будут даны поручения, чтобы разработку проектно-сметной документации включили в профильную программу. И без задержек, чтобы документация была актуальной, —прокомментировал ситуацию Юрий Бурлачко.

Предполагается, что возведение ДК начнется уже в следующем году.

Одна из жительниц станицы Анапской обратилась с просьбой посодействовать в вопросе газификации нескольких улиц. Спикер ЗСК заверил жительницу станицы, что обязательно посодействует в решении данного вопроса. Предметом разговора на приеме граждан стала также газификация хутора Рассвет.

Подробно депутаты остановились на ситуации со строительством детсада в одной из станиц, где, несмотря на наличие четырех дошкольных учреждений, на очереди в них стоят более 900 детей. В ближайшее время на новый объект, рассчитанный на 280 мест, будет получено положительное заключение «Краснодаркрайгосэкспертизы».

Ряд обращений был связан с благоустройством территорий многоквартирных домов в Анапе. Оказать содействие депутаты пообещали по всем вопросам.

Парламентарии по итогам встречи выразили мнение, что руководством Анапы проделана большая работа по благоустройству города и развитию его социальной сферы, и она должна быть продолжена.