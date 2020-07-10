Какие осложнения коронавирус дает на мозг

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10 июля 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Хайтек

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Появляются все более подробные сообщения о заболеваниях головного мозга, возникающих у людей с относительно легким течением болезни, у тех, кто находится в критическом состоянии, а также у тех, кто находится на стадии выздоровления. Что же коронавирус нового типа делает с мозгом?

С момента начала вспышки коронавируса можно выделить несколько основных эффектов, которые COVID-19 оказывает на мозг:

Запутанное состояние (как бред или энцефалопатия), иногда вместе с психозом и нарушением памяти.

Воспаление головного мозга (энцефалит). Это включает в себя острый диссеминированный энцефаломиелит (ADEM) совместно с вместе с эффектами низкого содержания кислорода в мозге.

Сгустки крови в мозге, приводящие к инсульту (в том числе у молодых пациентов).

Потенциальное повреждение нервов в организме, вызывающее боль и онемение (например, в форме постинфекционного синдрома Гийена-Барре, при котором иммунная система вашего тела атакует ваши нервы).

Некоторые люди с COVID-19 испытывают дезориентацию, а их мысли спутаны. К счастью, во многих случаях это не продолжается длительное время. Есть также пациенты с COVID-19, у которых есть ишемические инсульты, где сгусток крови блокирует поток крови и кислорода в мозг. У некоторых из этих пациентов есть факторы риска инсульта (например, высокое кровяное давление, диабет или ожирение), хотя их случаи были особенно тяжелыми.

Все эти воздействия на мозг и нервную систему имеют потенциал для долгосрочного повреждения и могут накапливаться у человека. Однако ученым нужно больше данных о том, что происходит с нервной системой людей при COVID-19, прежде медики смогут точно предсказать какие-либо долгосрочные последствия.