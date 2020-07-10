Сенаторы обсудили, как усовершенствовать законы в сфере госконтроля

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10 июля 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре состоялось расширенное совещание Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности и Временной комиссии верхней палаты российского парламента по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации. Его провел председатель Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

В совещании приняли участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор Сергей Пуликовский, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Алексей Ермаков, вице-спикеры Законодательного Собрания Сергей Алтухов, Николай Петропавловский, председатели постоянных комитетов Сергей Жиленко и Александр Поголов.

Вячеслав Тимченко уточнил, что сейчас ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере государственного и муниципального контроля, идет анализ того, что мешает росту экономики, бизнеса, какие законы тормозят развитие страны.

Сенатор также отметил, что плодотворную работу в этом направлении провела Временная комиссия Совета Федерации.

– Мы работали в субъектах. Полученные в ходе встреч и консультаций с представителями органов власти, бизнеса, общественных объединений предложения были обобщены и направлены в Государственную Думу, – отметил Вячеслав Тимченко.

Юрий Бурлачко уделил внимание взаимодействию депутатского корпуса с органами исполнительной власти края, представителями общественных и бизнес-объединений при детальном изучении законопроекта о совершенствовании механизма государственного и муниципального контроля. Глава регионального парламента напомнил, что целью предлагаемых проектом изменений является реформирование правовых основ государственного и муниципального контроля.

Но при этом, по словам спикера, вызывает озабоченность порядок вступления вышеобозначенного законопроекта в силу. Принятие документа потребует внесения изменений в восемьдесят федеральных законов, принятия большого количества подзаконных актов федерального уровня, корректировки региональных и муниципальных актов. Также не уточнено, как будет реализована контрольно-надзорная деятельность в условиях отсутствия этих актов. В связи с чем кубанские парламентарии считают необходимым предусмотреть более позднюю дату вступления в силу законопроекта.

– Основной целью государственного контроля является обеспечение исполнения законодательства, направленного на охрану конституционного строя, прав и свобод граждан. Одной из основных функций Законодательного Собрания является контроль за исполнением принятых краевых законов. В этой области мы ведем системную работу, на каждое пленарное заседание выносим несколько контрольных постановлений о ходе исполнения отдельных законов, действующих в различных социально-экономических областях, – отметил Юрий Бурлачко. – Но все же главный контролер для нас – это наш избиратель. Именно его интересы, тревоги, проблемы – ориентир всех законодательных предложений по развитию страны и края в целом.

На совещании прозвучали предложения из ряда регионов страны, которые выходили на связь с участниками совещания с помощью видеосвязи. Так, председатель Госсовета Республики Адыгея Владимир Нарожный поддержал предложение кубанских законодателей.