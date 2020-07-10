Министр здравоохранения Крыма: «Помимо коронавируса, ожидаем рост кишечной инфекции. Но мы к этому готовы»

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июля 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели», Юрий Мильчинский ]

Фото: Pixabay

Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов рассказал «Аргументам недели», чем заманивают врачей на полуостров, а также высказал свое мнение, можно ли туристам ехать сейчас на море.

- Как изменилась крымская медицина по сравнению с украинским периодом?



- Чтобы обо всем рассказать, никакого времени не хватит! Тогда медицина финансировалась абсолютно по остаточному принципу. Денег выделялось минимальное количество. Больные часто либо приносили медикаменты с собой, либо были вынуждены бегать в частную аптеку на территории этого же учреждения. Ни о каких перспективах развития особо речь не шла. Даже не вспомню, чтобы, например, приобреталось оборудование. Жили на том, что было при Советском Союзе. Помню, в Симферополе как-то спонсоры подарили ангиограф. Это было такое счастье!

Что мы имеем сегодня? На ближайшие три года нам выделено 24 миллиарда 50 миллионов. Уже запланированы грандиозные ремонты практически во всех лечебных учреждениях. Только в этом году собираемся приобрести оборудование на 2,3 миллиарда рублей. Полностью обновлен парк карет скорой помощи.



- Расскажите про уровень зарплаты.



- В среднем врачи в Крыму получают 56 тысяч.



- А в прошлом сколько было?



- Где-то 200-300 долларов. У меня, как у главного врача, было чуть побольше.



- Сколько у вас сотрудников?



- В системе здравоохранения у нас работают порядка 42 тысяч человек.



- 42 тысячи на весь полуостров?



- Да, это врачи, средний, младший и прочий персонал, все, кто связан с здравоохранением.



- Хватает врачей?



- Нет, дефицит кадров всегда есть. В связи с этим планируем обеспечивать врачей жильем. В этом году уже получили 19 квартир. Естественно, докторам подарим их не сразу. Специалист подписывает договор, отрабатывает 10 лет – и квартира переходит в собственность.

Также существует программа «Земский врач, земский фельдшер». Врач получает миллион, фельдшер – полмиллиона. Это федеральная программа. От субъекта тоже есть доплаты. Семь тысяч – врачам дефицитных специальностей, пять – фельдшерам, четыре – медсестрам.

Мы компенсируем в районах коммунальные платежи, оплачиваем съем квартир. В городах с населением менее 50-ти тыс. человек компенсируем 20 тысяч рублей, в городах, где живет более 50-ти тысяч, компенсируем 30 тысяч.



- Как проходила борьба с коронавирусом в период его активного распространения?



- Сначала был небольшой период растерянности, но мы постарались довольно быстро сориентироваться и действовать. Паники не было. Для лечения пациентов с ковидом приготовили 956 коек. Заполнялось максимум 200-250 коек. Средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ – всего было достаточно.



- Введение режима самоизоляции было правильным решением?



- Абсолютно! Как врач, я бы, может быть, даже продлил бы его. Но мы понимаем, что есть еще политическая и экономическая составляющие. Людям надо получать зарплату. Нет сомнений, что нагрузка на систему здравоохранения теперь будет больше. Но для того мы и работаем, чтобы выдерживать определенные нагрузки.



- Что нужно сделать, чтобы Крым по–настоящему стал всероссийской здравницей?



- Он уже приближается к этому. Уже есть поручение президента о создании детской здравницы в Евпатории, как это было раньше. Я не говорю, что у нас полуразрушенные санатории, это не так. Все руководители учреждений стараются в меру поддерживать чистоту, порядок. Конечно, есть над чем работать – надо делать капремонт, улучшать лечебно-диагностическую базу. Но у нас есть история, есть профессиональные медицинские работники, и это главное. Кстати, в курортный сезон у нас забиты все санатории.



- В Судаке есть военный санаторий на улице Бирюзовой, я там бывал когда-то – жутковатое зрелище...



- Сейчас такого уже нет. Некоторые учреждения менее ухоженные, но все чистенько. Бедненько, но чистенько. Также есть санатории на Южном берегу, здания которых являются культурным наследием. Их отреставрировать – это целая эпопея. К тому же, из санаториев часто рождались пентхаусы. Часть мы забираем, часть не можем – идут бесконечные суды.



- Сейчас идет наплыв туристов. Наверное, трудно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования?



- Это больше касается Роспотребнадзора, Минкурортов и туризма. Наша задача подготовить медицинскую базу. Помимо коронавируса, ожидается рост кишечной инфекции. Стараемся быть к этому готовыми. Ну и, конечно, людей просим в людных местах не ходить без маски. Ничего еще не закончилось. Конечно, на пляже в маске тяжело. Рекомендую соблюдать дистанцирование. И тщательное мытье рук! Крым ждет отдыхающих, но приезжают пусть в масках.

Беседовал Юрий Мильчинский