Коронавирус 10 июля: ВОЗ допускает возврат режима самоизоляции в России, началась финальная стадия испытаний вакцины

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10 июля 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 10 июля в мире число случаев заражения коронавирусом достигло 12 268 518, умерли 554 924 пациентов, вылечились 6 740 124. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила, что в стране могут повторно ввести ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. «Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», – сказала Вуйнович в интервью РИА Новости. Она отметила, что риск возврата запретов сохранится до тех пор, пока в мире не разработают вакцину от коронавируса.

– В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны, сообщили в военном ведомстве. Тесты начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента ввели один компонент вакцины, еще девяти — второй. Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.

– В России к 10 июля проведено более 22,3 млн тестов на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За последние сутки в стране проведено 308 тысяч тестов на коронавирус. Всего в России под медицинским наблюдением находятся 278 410 человек.

– Переболевшие коронавирусом могут иметь проблемы с иммунитетом, сообщается в исследовании ученых из Института вирусологии Уханя. Лимфопения, то есть временное или стойкое снижение лимфоцитов в крови, – типичный симптом у пациентов с COVID-19. Ученые изучили состояние 55 переболевших, чтобы узнать, как меняется количество иммунных клеток в крови. Им удалось выяснить, что у пациентов наблюдались фенотипические изменения в лимфоцитах после выздоровления через четыре-одиннадцать недель.

– Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что мир находится на начальном этапе пандемии. По его мнению, довольно высока вероятность того, что коронавирус начнет распространяться быстрее. «Если все страны не примут меры по сдерживанию, мы можем столкнуться с еще более широким распространением инфекции. Мы фиксируем крупные вспышки в Бразилии, ЮАР, а теперь и в Азии. Короче говоря, мы только находимся в начале глобальной пандемии, которая, скорее всего, усилится, прежде чем ослабеет», – считает Фаучи.