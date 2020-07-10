Наталья Сергунина: аудиогидом из приложения «Узнай Москву» воспользовались более 60 тыс раз

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10 июля 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пользователи мобильного приложения «Узнай Москву» могут послушать короткие аудиоистории, посвященные 1,1 тысячи столичных зданий. Также с голосовым помощником можно прогуляться по двум тематическим маршрутам – по саду «Эрмитаж» и Большой Дмитровке. За год, с июля 2019-го, аудиогидом воспользовались 61,6 тысячи раз, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Чем удобен мобильный аудиогид? Его можно слушать в любом месте и в любое время – на прогулке, находясь непосредственно у знаменитого здания, или у себя дома, занимаясь повседневными делами. Что бы вы ни выбрали, рассказ об архитектуре, а заодно об истории нашего города, будет все таким же интересным», – прокомментировала Наталья Сергунина.

Самой популярной с июля 2019 года стала аудиоистория гостиницы «Боярский двор». За это здание рубежа XIX-XX веков архитектор Ф.О. Шехтель был удостоен звания академика. Фасад дома облицован глазурованным серо-зеленым кирпичом, а главный вестибюль украшен витражом, изображающим Кремль при заходе солнца.

Второй по популярности – рассказ о знаменитом «Доме под юбкой» на Тверской улице. Здание построено по проекту зодчего А.Г. Мордвинова и инженера П.А. Красильникова в 1940 году. До 1958-го его угловую башню украшала статуя балерины – отсюда и неофициальное название. В этом доме жили пианист А.В. Гольденвейзер и скульптор С.Т. Конёнков. Ныне в квартире пианиста и мастерской скульптора созданы музеи, посвященные их творчеству.

В тройку лидеров по количеству прослушиваний вошла мини-аудиоэкскурсия по стации метро «Маяковская». Она открыта 11 сентября 1938 года в составе второй очереди Московского метрополитена. Художественные и конструктивные достоинства станции были оценены уже через год после постройки: в 1939 году проект получил Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. В годы Великой Отечественной войны «Маяковская» служила бомбоубежищем.

В топ-10 популярных объектов с использованием аудиогида попали, в частности, дом Арсения Морозова на Воздвиженке, Театр сатиры, станция метро «Охотный ряд», палаты Арасланова в Брюсовом переулке и Заиконоспасский монастырь на Никольской улице.

Чтобы запустить аудиогид на мобильном устройстве, нужно выбрать из списка интересующее здание и кликнуть на специальный значок. Помимо приложения, часть аудиорассказов доступна на сайте «Узнай Москву».