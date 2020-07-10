В какие города России можно отправиться за низкую цену в июле

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10 июля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: поезд, pixabay.com

Аналитики сервиса для планирования путешествий составили список российских городов, в которые можно отправиться по приемлемой цене в июле 2020 года. Известно, что границы закрыты, а местные направления и курорты пользуются высоким спросом.

Эксперты отметили, что из Москвы на поезде можно отправиться в Тверь (от 350 рублей за билет), в Смоленск (от 420 рублей), в Калугу (от 490 рублей) и в Брянск (от 520 рублей).

При этом цена в популярные для туристов регионы составит в пределах 1 000 рублей, так из столицы в Санкт-Петербург можно съездить за 585 рублей, в Нижний Новгород - за 630 рублей, в Ярославль - за 650 рублей и в Кострому - за 800 рублей, а для жителей «культурной столицы» цена на билеты в вышеперечисленные города составит от 600 до 1 100 рублей.

Гражданам Краснодара советуют посетить Сочи - от 590 рублей в одну сторону, а из Екатеринбурга самая бюджетная поездка будет в Челябинск (690 рублей), обратный билет будет стоить от 700 рублей.

Из Казани предлагают поехать в Ижевск (1 000 рублей), а из Самары в Пензу (750 рублей).