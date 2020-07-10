В Совете по правам человека просят полицию «включить голову» и перестать задерживать журналистов

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10 июля 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Совете по правам человека просят полицию «включить голову» и действовать в правовом поле. Член СПЧ Екатерина Винокурова возмутилась действиями силовиков во время задержания журналистов на пикетах в поддержку Ивана Сафронова.

«Сами по себе все эти задержания незаконны. В СПЧ обсуждается мысль о том, что нам надо встретиться с ГУ МВД Москвы и объяснить им, что надо включить голову. Потому что у нас есть постоянная история с задержанием журналистов на митингах, когда журналисты там работают, сейчас есть история с задержаниями на одиночных пикетах, хотя они и не считаются массовыми мероприятиями. У нас люди, которые должны защищать закон и порядок, не знают своего закона, по которому они должны защищать. Я думаю, что такой серьезный и очень неприятный разговор назрел», - рассказала праозащитник и журналист в подкасте «Мы делаем новости».

Напомним, у здания ФСБ журналисты выходят на одиночные пикеты в поддержку коллеги - бывшего журналиста "Коммерсанта" и сосетвника "Роскосмоса" Ивана Сафронва, которого обвиняют в разглашении гостайны. На сегодняшний день были задержаны и побывали в отделении полиции уже более сорока журналистов.