Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ

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9 июля 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Москва осталась на первом месте в инвестиционном рейтинге, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом говорилось в презентации доклада главы АСИ Светланы Чупшевой на заседании наблюдательного совета Агентства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На первом месте в рейтинге, по мнению предпринимателей, оказалась Москва. Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года. В прошлом году Москва также была на первом месте", – приводит Агентство "Москва" слова Чупшевой.

Она отметила, что предприниматели в городе могут получить все необходимые меры поддержки.

"Москва показала кратно лучший результат, чем в прошлом году", – подчеркнула Чупшева.

Вторую строчку занял Татарстан, третью - Тульская область, год назад занявшая шестое место.

АСИ вместе с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг оценивает ежегодные усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса и выявляет лучшие практики, а результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Он включает такие критерии оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.