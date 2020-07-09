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В Крыму объявлен тендер на выполнение работ 3-го этапа строительства аэропорта «Симферополь» на 3 млрд. руб.

, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В Крыму объявлен тендер на выполнение работ 3-го этапа строительства аэропорта «Симферополь» на 3 млрд. руб.
Фото: соцсети

Госкомитет конкурентной политики Республики Крым объявил тендер на выполнение работ третьего этапа строительства. Об этом  сообщает RosTender.info.

Госкомитет конкурентной политики Республики Крым объявил тендер на выполнение работ третьего этапа строительства, заказчиком вступает «Международный аэропорт «Симферополь». Максимальная стоимость контракта с победителем тендера составит 3 млрд 75 млн рублей. В качестве источника финансирования в материалах тендера указаны «собственные средства, поступившие в виде бюджетных инвестиций, доведенных заказчику в виде субсидий, оформленных взносом в уставной капитал».

На этом этапе планируется расширить перрон, построив участок на 8 стоянок воздушных судов типа А-321-200. Перрон оснастят оборудованием для технического обслуживания самолетов. Также будут построены три новые рулежные дорожки, в том числе одна скоростная, установлено светосигнальное и другое необходимое оборудование. Ширина каждой дорожки составит 44 метра (с боковыми полосами безопасности).

Заявки на участие в тендере принимают до 30 июля, конкурсная комиссия подведет его итоги 6 августа. Согласно условиям контракта, исполнитель должен будет завершить запланированные работы к началу июля 2021 года.

 

ГБ

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