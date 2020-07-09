В Краснодаре строят новый корпус детской краевой больницы

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9 июля 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В столице Кубани завершается возведение каркаса лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы. Строители заканчивают возведение каркаса здания, на очереди – прокладка инженерных коммуникаций. В сентябре в здании начнутся отделочные работы.

Новое здание больницы строится по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сегодня на объекте работают 140 человек.

Новый лечебно-диагностический корпус будет представлять собой два 7-этажных здания, соединенных широким переходом. Новый стационар сможет принять одновременно 460 маленьких пациентов. В здании разместятся отделения экстренного и планового приема, реанимации и интенсивной терапии, а также отделение экстренной и нейрохирургии на 80 коек и отделение онкологии и гематологии на 40 коек.

Строительство идет в соответствии с графиком, на сегодняшний день готовность объекта составляет 18 процентов. На возведение нового здания детской краевой больницы в рамках нацпроекта выделены 5 миллиардов рублей.