Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Какие вещи не стоит хранить в кошельке, чтобы избежать проблем

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рамблер

Какие вещи не стоит хранить в кошельке, чтобы избежать проблем
фото: кошелек, pixabay.com

Эксперты рассказали, какие вещи лучше всего вытащить из кошелька, чтобы избежать дискомфорта в дальнейшем. Отмечается, что чаще всего люди «запихивают» туда помимо денег визитки, карты и прочие мелочи.

При этом специалисты рекомендуют не хранить в своем бумажнике проездной, поскольку в случае краже не получится оперативно добраться до дома или в любую другую точку города.

Также подальше от кошелька следует держать презервативы, их нельзя подвергать трению, иначе на латексе появятся микротрещины, из-за которых во время интимного момента он может порваться. Кроме того, их нужно хранить в сухом и прохладном месте.

А третья вещь, которую проще выбросить, чем постоянно класть в кошелек – кассовые чеки. Эксперты объясняют это тем, что в порошке, который используют для печати на термобумаге содержится бисфенол – токсичное вещество. Оно может провоцировать рак, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже влиять на репродуктивную функцию.

БА

В мире

Киевский аналитик озвучил причину невыгодности нападения на Украину для России

Киевский аналитик озвучил причину невыгодности нападения на Украину для России

Дмитрий Джангиров, киевский политический аналитик, заявил, что Российской Федерации невыгодно нападать на Украину. В агрессивных планах Москву регулярно обвиняют украинские политики и эксперты.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью