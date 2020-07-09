Какие вещи не стоит хранить в кошельке, чтобы избежать проблем

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9 июля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рамблер

фото: кошелек, pixabay.com

Эксперты рассказали, какие вещи лучше всего вытащить из кошелька, чтобы избежать дискомфорта в дальнейшем. Отмечается, что чаще всего люди «запихивают» туда помимо денег визитки, карты и прочие мелочи.

При этом специалисты рекомендуют не хранить в своем бумажнике проездной, поскольку в случае краже не получится оперативно добраться до дома или в любую другую точку города.

Также подальше от кошелька следует держать презервативы, их нельзя подвергать трению, иначе на латексе появятся микротрещины, из-за которых во время интимного момента он может порваться. Кроме того, их нужно хранить в сухом и прохладном месте.

А третья вещь, которую проще выбросить, чем постоянно класть в кошелек – кассовые чеки. Эксперты объясняют это тем, что в порошке, который используют для печати на термобумаге содержится бисфенол – токсичное вещество. Оно может провоцировать рак, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже влиять на репродуктивную функцию.