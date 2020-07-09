В России в очередной раз заговорили о важности телемедицины
9 июля 2020, 17:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
С распространением коронавирусной инфекции в России в очередной раз заговорили о важности телемедицинских технологий. В условиях самоизоляции и перепрофилирования медучреждений доступность помощи снизилась. Сейчас, когда многие ограничения сняты, проблема не теряет актуальности — переболевшим COVID-19 по-прежнему необходима дистанционная реабилитация.
Представители Всероссийского союза пациентов рассказали о результатах собственного опроса, который отражает отношение россиян к телемедицине. Около 77% больных заявили о желании иметь онлайн-канал связи со своим врачом, чтобы задавать ему вопросы и гарантированно получать ответы. Также 36% пациентов сообщили о готовности проходить реабилитацию после заболеваний в дистанционной форме, 15% из них сказали, что согласны за это заплатить.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.