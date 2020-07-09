В России в очередной раз заговорили о важности телемедицины

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9 июля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

С распространением коронавирусной инфекции в России в очередной раз заговорили о важности телемедицинских технологий. В условиях самоизоляции и перепрофилирования медучреждений доступность помощи снизилась. Сейчас, когда многие ограничения сняты, проблема не теряет актуальности — переболевшим COVID-19 по-прежнему необходима дистанционная реабилитация.

Представители Всероссийского союза пациентов рассказали о результатах собственного опроса, который отражает отношение россиян к телемедицине. Около 77% больных заявили о желании иметь онлайн-канал связи со своим врачом, чтобы задавать ему вопросы и гарантированно получать ответы. Также 36% пациентов сообщили о готовности проходить реабилитацию после заболеваний в дистанционной форме, 15% из них сказали, что согласны за это заплатить.