Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России в очередной раз заговорили о важности телемедицины

, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

В России в очередной раз заговорили о важности телемедицины
фото: pixabey

С распространением коронавирусной инфекции в России в очередной раз заговорили о важности телемедицинских технологий. В условиях самоизоляции и перепрофилирования медучреждений доступность помощи снизилась. Сейчас, когда многие ограничения сняты, проблема не теряет актуальности — переболевшим COVID-19 по-прежнему необходима дистанционная реабилитация. 

Представители Всероссийского союза пациентов рассказали о результатах собственного опроса, который отражает отношение россиян к телемедицине. Около 77% больных заявили о желании иметь онлайн-канал связи со своим врачом, чтобы задавать ему вопросы и гарантированно получать ответы. Также 36% пациентов сообщили о готовности проходить реабилитацию после заболеваний в дистанционной форме, 15% из них сказали, что согласны за это заплатить. 

СЕ

В мире

Киевский аналитик озвучил причину невыгодности нападения на Украину для России

Киевский аналитик озвучил причину невыгодности нападения на Украину для России

Дмитрий Джангиров, киевский политический аналитик, заявил, что Российской Федерации невыгодно нападать на Украину. В агрессивных планах Москву регулярно обвиняют украинские политики и эксперты.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью