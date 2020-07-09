В России решили заняться разработкой электрических пуль, но пока получается плохо

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июля 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Судя по бравурным сообщениям в последнее время, единственное, что у нас получается, это разработка оружия, да и то – его эффективность под большим вопросом. И вот в России решили заняться разработкой электрических пуль, которые будут работать по принципу электрошокера, но на дальнем расстоянии. Но вот беда – нет достаточно маленьких емких аккумуляторов.

«Пули пока не получаются из-за того, что сейчас аккумуляторов достаточной ёмкости и маленьких нет. Это маленький электрошокер, который мы пытаемся запихнуть в размер пули. Пока он получается в размере картриджа. Это, по сути, полный цикл изделия с аккумулятором, который выстреливается на большое расстояние: 10-40 метров. Там должен быть аккумулятор, разрядники, конденсаторы и так далее, чтобы это было эффективно. Пока нет успешных испытаний. Мы ждём, что будет прорыв и будут созданы очень маленькие аккумуляторы», - заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» гендиректор производящей средства самообороны компании Екатерина Столяревская.

Ну а пока наши вооружейники «ждут прорыва», в распоряжении одной из американских компании - производителя электрошоковых устройств, уже имеется патрон, получивший наименование XREP. Вместо пули он снаряжен устройством, представляющим собой автономный выстреливаемый электрошокер. Такой «пулей» могут снаряжаться патроны к любым многозарядным винтовкам 12-го калибра, состоящим на вооружении полицейских и сил специального назначения