Гендиректор Российского антидопингового агентства - в поле зрения силовиков. Он

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июля 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Что ни день – то громкие дела, то бывшего журналиста обвинят в разглашении гостайны, то губернатора – в организации заказного убийства. Ну, а дел по обвинению в коррупции – вообще не счесть. Говорят, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями еще одного серьезного дела, на этот раз в отношении гендиректора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса.

Правоохранительные органы «нарыли» кучу материалов - тут и злоупотребление служебным положением, и факты коррупции при организации закупок, и ждут лишь отмашки. Речь идет, как минимум о 57 миллионов рублей за 2018 год и 53 миллионов за 2019 год, которые, могли быть присвоены гендиректором РУСАДА.

Уже установлены факты фальсификации подписей, передача контрактов фирмам, среди учредителей которых как родственники Гануса, так и он сам. Кроме того, как пишет канал «Постправда», в организации была распространена схема дополнительных выплат за «совмещение» одним и тем же сотрудникам, и понятно, что больше всего «насовмещал» сам Ганус. Даже такие мелочи, как такси или занятия по английскому языку, а за два года на это было потрачено более 11 миллионов, регулярно оплачивались из средств госкомпании.

Также правоохранительными органами выявлены многочисленные нарушения отчетности международных командировок. Руководители РУСАДА ездили в заграничные поездки на отдых, что так же оплачивалось из бюджета. И, очевидно, делалось это не без разрешения Гануса.