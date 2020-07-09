Депутаты ЗСК оценили эффективность использования краевого имущества

Аргументы Недели → Общество

9 июля 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ЗСК обсудили эффективности использования имущества казны Краснодарского края. В совещании, состоявшемся 9 июля, приняли участие председатель комитета по вопросам ТЭК Владимир Чепель, первый заместитель председателя комитета по курортам и экологии Андрей Булдин, член комитета по вопросам промышленности Алексей Титов, а также представители краевых министерств и ведомств.

Парламентарии оценили эффективность использования имущества казны, находящегося на балансе трех министерств края природных ресурсов, ТЭК и ЖКХ, транспорта, а также департамента промышленности.

Сергей Усенко отметил, что подобные заседания рабочей группы проводятся регулярно. По его мнению, казна – промежуточное состояние имущества, это всегда признак временного положения, потому что одни объекты появляются, а другие должны закрепляться за учреждениями, передаваться или отчуждаться из госсобственности.

Речь на совещании прежде всего шла об объектах недвижимого имущества. О тех, у которых есть проблемы с финансированием их содержания и формирования необходимой документации. Был назван ряд причин неэффективного использования объектов. Во многом, считают представители краевых ведомств, это связано с тем, что разграничены полномочия по управлению имуществом между профильными министерствами и департаментом имущественных отношений края, из-за чего некоторые объекты не вовлекаются оперативно в хозяйственный оборот. В числе нерешенных проблем называлось отсутствие оформления земельных участков под объектами недвижимости.

Парламентариев интересовало, что необходимо сделать для более эффективной работы в данном направления. У специалистов ведомств есть видение того, как необходимо работать с проблемными объектами. Им рекомендовано в целях эффективного управления, распоряжения и рационального использования объектов казны до 15 июля разработать дорожные карты с указанием сроков и ответственных за мероприятия.

Подводя итог обсуждению, вице-спикер ЗСК Сергей Усенко подчеркнул, что органам исполнительной власти необходимо активизировать работу по вовлечению данного имущества в хозяйственный оборот. Это и другие предложения вошли в принятую резолюцию. К рассмотренным вопросам решено вернуться по итогам 2020 года.