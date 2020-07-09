Новую пожарную часть торжественно открыли в поселке под Анапой

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9 июля 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В поселке Суворов-Черкесский под Анапой 9 июля торжественно открыли новую пожарную часть. Теперь под защитой огнеборцев будут около девяти тысяч человек, проживающих в поселках Суворов-Черкесский и Виноградный, а также в станице Благовещенской. Всего в зоне действия части находятся семь населенных пунктов, в которых расположены 16 социально значимых объектов, в том числе – школы, детские сады и участковая больница. Кроме того, под защитой пожарных теперь будут и порядка 35 тысяч туристов, каждое лето приезжающих на отдых Благовещенскую. Отдыхающих принимают около четырех десятков баз отдыха и гостиниц в станице.

Как отметил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, выступая на открытии пожарной части, необходимость создания в поселке Суворов-Черкесский пожарного депо обусловлена именно активным развитием курорта, ростом числа отдыхающих в пик курортного сезона.

Кроме того, по словам министра, сотрудники пожарно-спасательной части №38 смогут в случае необходимости прийти на помощь пострадавшим в ДТП на федеральной трассе Новороссийск – Керчь, плотность транспортного потока на которой летом также значительно возрастает.

Пожарная часть №38 – вторая по счету часть, построенная на территории Анапы за последний год. В ней имеются три новые пожарные машины и штат сотрудников из 19 человек, содержание которых осуществляется за счет средств краевого бюджета. Первая часть пожарная часть в данном районе была открыта в октябре 2019 года – в селе Джигинка. В ближайших планах – строительство еще одного пожарного депо – в селе Бужор.