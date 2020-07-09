На РМК подвели итоги работы во время пандемии коронавируса

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9 июля 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото: пресс-центр полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Предприятия Русской медной компании подвели предварительные итоги работы во время пандемии коронавируса. Об этом шла речь на рабочей встрече полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова и председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

Игорь Алтушкин отметил, что все предприятия работали стабильно, принимая меры для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Отдельное внимание они уделили социально-экономическому развитию Карабашского городского округа, который Николай Цуканов посетил в феврале этого года.

В городе идут работы по проектам благоустройства «Новый Карабаш - создание городского центра. Аллея ветеранов» и «Центральная площадь», ведется благоустройство дворовых территорий, а также набережной пруда, продолжается переселение граждан из аварийного жилья. Начались проектные работы по капитальному и текущему ремонту городской больницы, реконструкции школы № 1 и детского сада № 10, а также проектированию нового здания для средней общеобразовательной школы № 2. В Карабаше реализуется проект «Реконструкция центральной улицы» и продолжается ликвидация объектов накопленного во время работы старого производства Карабашского медеплавильного комбината экологического ущерба.

Полпред поблагодарил председателя Совета директоров за проделанную работу. Николай Цуканов также выразил благодарность лично Игорю Алтушкину за гуманитарную помощь, предоставленную уральцам: средства индивидуальной защиты для медиков, медицинское оборудование для лечебных учреждений и продуктовые наборы для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.