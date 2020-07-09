Новый день - новые обыски. Сегодня силовики пришли к организаторам митинга 15 июля против итогов голосования по поправкам

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9 июля 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

По данным правозащитных организаций сейчас в Москве проходят обыски у представителей оппозиции. Силовики пришли к шеф-редактору «МБХ-медиа» Сергею Простакову. К нему приехал адвокат Геннадий Федоров, но его пока не пускают.

Также полиция "нагрянула" домой к кординаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик. К ним уже выезхали адвокаты. Один из них - Анри Цискаришвили, передает, что силовики его дождались, дверь ломать не стали.

Полиция дома и у муниципального депутата Юлии Галяминой. В квартире находится только ее сын, к нему приехал адвокат Михаил Бирюков. Пока его также не пустили.

Члены «Открытой России» связывают такое давление с запланированным на 15 июля митингом на Пушкинской площади против итогов голосования по поправкам в Конституцию, который они организовывают.

Напомним, акция намечена на 15 июля на Пушкинской площади. Как считают организаторы - движение "Открытая Россия", в ней должны принять участие до десяти тысяч человек. Они утверждают, что голосование прошло со множеством нарушений и фальсификаций. Поэтому среди целей акции заявлено требование отставки главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.