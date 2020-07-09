Полковник КГБ ЛССР в отставке: У военных палачей всегда был выбор

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9 июля 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

город Балдоне, Латвия, фото автора

В Латвии есть прелестный городок, который называется Балдоне: маленький, уютный, чистенький. Его еще называют городом-курортом. В средние века немецкие рыцари обнаружили целебный источник, который наполнял их энергией и излечивал раны. Слабосероводородный источник, как выяснилось спустя века.

Да, город Балдоне всегда привлекал туристов и латвийцев. Но речь сейчас не о целебных свойствах источника или уютности городка… Мало кто знает, что в этом славном месте родился будущий военный преступник Виктор Арайс. Это тот палач, который расстрелял более 100 тысяч евреев, цыган, русских, военнопленных. И не только на территории Латвии, но и в Белоруссии, Польше, России. Это тот нелюдь, которого после войны искали и латыши, и немцы, и русские, и евреи. Это тот, кто выводил детей из больницы и расстреливал малышей ради удовольствия. Это тот, которому не будет покоя в ином мире. Тот, которого тысячи людей проклинают до сих пор. За свои расстрельные «труды» он удостоился у нацистов звания штурмбанфюрер СС и креста с мечами. Палач Арайс скрылся после войны в Германии, где жил под фамилией жены Зейботс и работал наборщиком в типографии. Понятно, что он скрывался от правосудия, но кара его настигла в лице земляка Яниса Эдуарда Зирниса. И не просто земляка, а «коллеги», который состоял с марта по октябрь 1942 года в его команде. В команде палача Виктора Арайса.

История имеет «белые» пятна. Есть информация, что Янис Зирнис ушел из команды Арайса – не хотел участвовать в расстрелах мирного населения, а уже после войны он взял на себя роль «охотника за нацистами». Зирнис уехал в Западную Германию, где находилось много латышей и стал призывать соотечественников к покаянию за военные преступления. Именно Янис Эдуард Зирнис признал в самом обычном человеке Виктора Арайса и, конечно, доложил в полицию.

Виктор Арайс, архивное фото

Палачу Арайсу было предъявлено обвинение 10 мая 1976 года. Прошло 199 судебных заседаний и 21 декабря 1979 года он был приговорен к пожизненному заключению. А 13 января 1988 года убийца умер в тюрьме города Касселя.

Мне всегда было не совсем понятно, почему преступники против человечности трусливо сбегали в «дальние страны»? Если они так ненавидели евреев, русских, цыган, своих же, то почему не пустить себе пулю в лоб? Как можно жить, когда перед лицом постоянно стоят истерзанные малыши? Как рождаются такие чудовища?

Специально для «Аргументы Недели» комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке.

-Виктор Арайс был психически нездоровым человеком? Я говорю о том, что ни один нормальный человек не совершит такое, что сделал он.

-Нет, он был вполне нормальным человеком. С точки зрения психиатрии. И родился в самой обычной семье. Более того, он в 1940 году, когда в Латвии уже была власть Советов, он смог продолжить учебу в университете. Кстати, выпускные экзамены он сдал хорошо, включая марксизм-ленинизм. И получил диплом как советский юрист. Дело в том, что он всегда пытался сделать карьеру. Возможно, если бы не началась война, то он бы неплохо чувствовал себя в СССР. Обычный карьерист. А тут произошла оккупация Латвии фашистами, и он решил, что «продвинется» у нацистов.

-Вот так просто?

-У него была личная неприязнь к евреям. Еще когда (до 40 года) он учился в Латвийском университете, то состоял в студенческой корпорации «Леттония». Конечно, никто открыто в этой организации не высказывал своего недовольства в отношении цыган, евреев, но такие настроения присутствовали. Да, он много что натворил: убивал, грабил, устраивал погромы. Он создал свою команду, куда входило более 400 молодчиков. И его задача была - уничтожать. Это его команда сожгла в Риге Большую хоральную синагогу. Да и не только ее…

-Почему же его только в 1976 году отыскали? Он же преступник, палач!

-Так умел прятаться. Он же не один преступник, которого искали. Совсем недавно по российскому ТВ я смотрел сериал «Алекс Лютый». Про украинского палача Александра Юхновского. Я понимаю, что это фильм, но как же долго его искали! Вы представляете, какие специалисты были задействованы в поисках Лютого? Фильм, конечно, снят интересно, но мне лично было странно смотреть. КГБ того времени - мощнейшая организация, а носились за ним так много серий. Такая организация действовала всегда четко, решительно, быстро. Как только заподозрили, что в том или ином городке проживает похожий преступник, так всех мужиков, простите, из этого населенного пункта обыскали бы. Возможно, что для россиян такое «действие» в кино и нормально, но европейскому человеку это странно смотреть. Он же был просто полицаем. Мелкая сошка. А что касается Арайса, то у него был выбор. У военных палачей всегда есть выбор. Мог же пойти в военно-строительную часть при немцах, воздушные войска и т.д. Он же осознанно сделал свой выбор. Осознанно…

-Благодарю.