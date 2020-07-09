Южноуральцы совершили путешествие по «Планете Образцовой»

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9 июля 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Детского фонда «Андрюша»

Выпускница Детского фонда «Андрюша» южноуральская вокалистка меццо-сопрано Татьяна Бикмухаметова выступила на мероприятии в честь дня рождения Елены Образцовой.

Культурный центр имени великой русской певицы организовал он-лайн путешествие по «Планете Образцовой»* - по многочисленным городам, странам и континентам, где живут друзья и почитатели ее таланта.

В праздничном мероприятии прозвучали поздравления народного артиста СССР Юрия Темирканова, народного артиста России Николая Цискаридзе, петербургского художника Тумана Жумабаева и других известных деятелей культуры и искусства, молодых дарований - лауреатов и дипломантов конкурсов Елены Образцовой, а также Детского фонда «Андрюша». Татьяна Бикмухаметова из Сатки, кстати, активная участница Музыкального фестиваля «Кармен» в ее родном городе, посвященного памяти Елены Образцовой, выступит с арией Сильвы из одноименной оперетты Имре Кальмана.

Подопечные Детского Благотворительного фонда «Андрюша» - южноуральские таланты, ежегодно, вот уже 10 лет проходят обучение в Международной творческой школе Культурного центра Елены Образцовой, и некоторым их них даже посчастливилось побывать на индивидуальных мастер-классах великой певицы. Эти встречи навсегда остались в их памяти. А среди победителей ежегодного Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой есть и выпускница Детского фонда «Андрюша» челябинка Ольга Захарова.

Онлайн-путешествие «Планета Образцова» можно прослушать в Фейсбуке и ВКонтакте:

https://www.facebook.com/ElenaObraztsovaCulturalCentre/

https://vk.com/elenaobraztsovaculturalcentre?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

https://youtu.be/ALK_4Hm9bJ8

www.obraztsova.org

Организаторы приглашают всех любителей музыки присоединиться к этому увлекательному культурному путешествию!

*24 октября 1981 года открыта малая планета № 4623, которая получила имя "Образцова", пресс-служба Культурного центра Елены Образцовой, Санкт-Петербург

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