Челябинцы разработали летательный аппарат для картографирования

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8 июля 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы технопарка «Кванториум»

Воспитанники детского технопарка «Кванториум» в течение нескольких месяцев создавали «начинку» для беспилотника: подбирали комплектующие, собирали схему из датчиков и программировали полетный микроконтроллер.

Это был заказ федеральной сети КГ «Строительная геодезия». Беспилотники такого типа нужны для создания цифровых ортофотопланов и стереофотограмметрических моделей местности. С их помощью устанавливают границы населенных пунктов, дорожных зон, автомобильных дорог, выявляют незаконные постройки.

Директор технопарка Владислав Халамов отметил, что это уже не первый серьезный проект, в разработке которого принимали участие юные челябинцы.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер задал новое приоритетное направление для развития региона – это наука и инновации. Мы уже серьезно продвинулись в этом вопросе, на площадке «Кванториума» реализован ни один десяток проектов», — сказал он.

В ходе работы над проектом ребята освоили теорию полета, основы аэродинамики, электросхематехнику и языки программирования.

Технический директор ГК «Строительная Геодезия» Александр Лосев отметил, что представители фирмы намеренно не стали обращаться в именитые конструкторские бюро.

«Я знаю, что детское воображение безгранично, у них не зашорено мышление, ребята предлагают порой такие нестандартные решения, до которых почему-то умные дядьки никак не могут дойти», – подчеркнул Александр Лосев.

Беспилотник уже прошел первые испытания, представители компании «Стороительная Геодезия» намерены продолжить сотрудничество с челябинским технопарком. В ближайшем будущем ребята намерены усовершенствовать летательный аппарат, чтобы он летал на расстояния в 25 километров в течение двух часов без подзарядки.



