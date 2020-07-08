В крупнейшей больнице Екатеринбурга «спрятали» зараженных врачей
8 июля 2020, 20:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.ru
Число заболевших в крупнейшей больнице Екатеринбурга — Свердловской областной клинической больнице № 1 — гораздо больше, чем сообщается. Вчера речь шла о 140 заразившихся коронавирусом сотрудниках.
Источник в сфере здравоохранения заявил, что "эту цифру можно смело умножать на два. Заболевших медиков как минимум 250 человек, а вместе с контактными будут все 300".
Ранее главный врач CОКБ №1 Игорь Трофимов сообщал, что "случаи заболевания в нашей больнице, конечно, были, я об этом говорил. Но у нас за все месяцы пандемии COVID-19 был подтверждён у 117 медработников, 94 уже выздоровели и вернулись на работу".
Даже 140 заразившихся медиков в одной больнице — это антирекорд для Екатеринбурга: ранее во время вспышки коронавирусной инфекции в ЦГКБ №1 фиксировалось около 90 заболевших, из которых было примерно два десятка человек медперсонала.
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