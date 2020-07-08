В Челябинской области уравняли выплаты на обучение детей-инвалидов

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8 июля 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

С 1 сентября 2020 года размер компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов, обучающихся по семейной форме, будет единым для всех, независимо от даты начала обучения.

Такое решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Отметим, что родители детей-инвалидов получали разную компенсацию за организацию домашнего обучения. Тем, кто начал обучение до сентября 2016 года, выплачивалась компенсация в размере 10 тысяч рублей, а тем, кто начал учиться после этой даты по новым федеральным государственным образовательным стандартам, уже 22 тысячи рублей. От объема стандарта рассчитывается и норматив финансирования образовательной программы, по ФГОС он выше.

«Конечно, это несправедливо. Тем более что это дети, которым обучение дается непросто, много сил и средств уходит у родителей на лечение и уход», - отметил Алексей Текслер.

По его словам, такое решение назревало уже давно, в конце прошлого года он поручил региональному министерству образования найти выход из этого положения. В министерстве проанализировали опыт других регионов (компенсация выплачивается не во всех субъектах), подготовили нормативно-правовые акты, в которые нужно внести изменения для выплаты единой компенсации. Теперь размер компенсации для детей-инвалидов, самостоятельно обучающихся по основным общеобразовательным программам, будет составлять 22 тысячи рублей. На эти цели в этом году направят почти 31 миллион рублей, в следующем — еще около 130 миллионов рублей.