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Рецепт любимого блюда принцев Гарри и Уильяма раскрыт

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Рецепт любимого блюда принцев Гарри и Уильяма раскрыт
фото: pixabey

Британские принцы Уильям и Гарри в детстве очень не любили овощи. Няне приходилось идти на ухищрения, чтобы уговорить юных членов королевской семьи съесть хоть немного полезного продукта. Один из методов – подать брокколи в качестве гарнира к любимому блюду.

Шеф-повар объяснил, что курицу надо в течение 30–45 минут запекать в духовке, разогретой до 220 градусов. Весь секрет в соусе. Надо поставить на огонь большую сковороду, растопить в ней две чайные ложки сливочного масла, добавить две чайные ложки муки, по 3/4 стакана молока и жирных сливок", - рассказал шеф-повар британской королевской семи Дарен Макгрейди.

Все это следует взбить и готовить на огне, пока соус не загустеет. В полученную массу добавляем  стакан сыра чеддер и полстакана пармезана, перемешиваем, солим и перчим.

СЕ

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