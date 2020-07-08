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Инспектор из Петербурга рискнул жизнью, чтобы спасти пожилую женщину

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Инспектор из Петербурга рискнул жизнью, чтобы спасти пожилую женщину
фото: pixabey

Инспектор ППС рискнул жизнью, чтобы спасти пожилую петербурженку, которая свисала из окна своей квартиры на третьем этаже. Инцидент произошел на улице Лизы Чайкиной. Сотрудники патрульно-постовой службы получили заявку от оперативного дежурного, в которой сообщалось, что из окна вниз головой по пояс свисает женщина.

Оказалось, что из окна едва не выпала бабушка, которую за ноги держал пожилой супруг, находящийся в квартире. Помочь ему больше было некому. Инспектор ППС мгновенно оценил ситуацию, сбросил с себя бронежилет и, рискуя жизнью, поднялся вверх по водосточной трубе.

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