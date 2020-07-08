Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем семьи и верности

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8 июля 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: kondratyevvi

8 июля губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем семьи, любви и верности. Губернатор отметил, что для нашего края этот праздник – особенный, ведь на Кубани большая, крепкая семья всегда была высшей̆ ценностью.

– Родные люди дают нам силы преодолеть все трудности, наполняют нашу жизнь смыслом, – написал Вениамин Кондратьев в своем Instagram.

В праздничный день глава края пожелал каждому иметь дружную семью и слышать в доме детских смех.

–Будьте счастливы и берегите друг друга, – поздравил Вениамин Кондратьев кубанцев.

В День семьи, любви и верности поздравления от администрации города принимали краснодарские семьи. В их честь прошел торжественный прием в фойе Муниципального концертного зала. Гостей праздника поздравила заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова, которая вручила супружеским парам общественные награды. После этого с музыкальными поздравлениями выступили коллективы муниципальных учреждений культуры.

Напомним, Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается в стране с 2008 года. Он посвящен памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, служащих образцом супружеской верности.