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Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем семьи и верности

, 17:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем семьи и верности
Фото: kondratyevvi

8 июля губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем семьи, любви и верности. Губернатор отметил, что для нашего края этот праздник особенный, ведь на Кубани большая, крепкая семья всегда была высшей̆ ценностью.

Родные люди дают нам силы преодолеть все трудности, наполняют нашу жизнь смыслом, написал Вениамин Кондратьев в своем Instagram.

В праздничный день глава края пожелал каждому иметь дружную семью и слышать в доме детских смех.

Будьте счастливы и берегите друг друга, поздравил Вениамин Кондратьев кубанцев.

В День семьи, любви и верности поздравления от администрации города принимали краснодарские семьи. В их честь прошел торжественный прием в фойе Муниципального концертного зала. Гостей праздника поздравила заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова, которая вручила супружеским парам общественные награды. После этого с музыкальными поздравлениями выступили коллективы муниципальных учреждений культуры.

Напомним, Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается в стране с 2008 года. Он посвящен памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, служащих образцом супружеской верности.

ХС