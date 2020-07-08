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В Москве стартует новая программа реновации промзон – Владимир Ефимов

, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве стартует новая программа реновации промзон – Владимир Ефимов
Фото: соцсети
Как сообщает агентство «РИА Новости», в Москве стартует новая программа комплексного развития промышленных зон. В рамках этого проекта в столице может быть возведено на подготовленных территориях более 38 млн квадратных метров недвижимости, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.
«Новая программа реновации промышленных территорий стартует в ближайшее время. По нашим данным, бывшие и действующие промышленные зоны занимают сегодня в городе около девяти тысяч гектаров. Из этих площадей власти готовят градостроительную документацию для последующей застройки по двум тысячам гектаров», – отметил Ефимов.
Он подчеркнул, на этих площадках будут возведены новые объекты недвижимости общей площадью 38 млн «квадратов», из которых около 40% придется на жилые объекты, 25% – на промышленные объекты, еще около 35% объектов будут отданы под деловые нужды.
По словам Ефимова, в рамках реализации программы реновации промышленных территорий, в новые проекты через открытые вакансии будет привлечено дополнительно 500 тыс. специалистов.
ГБ

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